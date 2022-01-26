У Судані затримано нове терористичне угрупування

08:19 17 вересень Київ, Україна

Судані силовики ліквідували терористичне угрупування та вилучили велику кількість вибухових речовин. Про це розповів генеральний прокурор країни Тага ас-Сіра аль-Хібіра на пресконференції в Хартумі, повідомляє Сіньхуа в четвер, 17 вересня.



За його словами, днями в результаті операції силовики затримали 41 члена терористичного угрупування й вилучили велику кількість вибухівки, що представляє загрозу для забезпечення безпеки в Судані та сусідніх країнах. В цей час триває операція із затримання злочинців та слідча робота.



Офіційний представник сил швидкого реагування Судану повідомив на пресконференції, що в ході операції із затримання з 19 серпня по 13 вересня силовики знищили кілька таборів цього терористичного угрупування на східному березі річки Ніл в Хартумі й вилучили 850 блоків вибухівки TNT, понад 3,5 тисячі детонаторів, близько тисячі вибухових шнурів і чотири мішки нітрату амонію.