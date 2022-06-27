В столице задержали нарко барона, который купил кокаина на 75 000 USD – рыночная цена которого равна 1 200 000 $

07:29 17 травня Київ, Україна

У Києві копи провели спецоперацію і затримали чоловіка з великою партією кокаїну. Ціна наркотику по прайсу чорного ринку склала 75 000 доларів. Чоловік збирався продавати кокаїн з метою наживи.



Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.



Під час проведення спільної операції Київської міської прокуратури №2 і Дарницького відділення поліції чоловіка затримали. У нього з машини вилучили пакет з наркотиками вагою 0,5 кг, "що є особливо великим розміром". Киянин придбав наркотики з метою подальшого збуту.





Зараз затриманого повідомлень в підозра в скоєнні кримінального злочину, передбаченому ч. 3 ст. 307 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Слідчі дії тривають.