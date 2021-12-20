У столиці України стріляють в іноземних студентів

Цієї ночі в Печерському районі Києва постраждали дві іноземні студента. Постріли були зроблені з вогнепальної зброї. За повідомленням прес-служби Національної поліції, особистість того, хто стріляв з'ясовується. Відкрито кримінальне провадження.

"Сьогодні вночі о 2:30 в поліцію Києва надійшло повідомлення лікаря, що до медичного закладу звернулося двоє іноземців з вогнепальними пораненнями нижніх кінцівок", - сказано в повідомленні.

Постраждалі отримали поранення о 21:30 на вул. Коновальця, що в Печерському районі столиці. Під час конфлікту невідомий кілька разів з вогнепальної зброї вистрілив в бік чоловіків, в результаті чого двоє 20-річних студентів отримали незначні поранення ніг.

"Згодом вони самостійно звернулися до лікарняного закладу. Однак один з них відмовився від надання йому медичної допомоги. Від написання будь-яких офіційних заяв постраждалі також відмовилися ", - додали в поліції.

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Відкрито дві кримінальні виробництва за статтями про хуліганство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Нагадаємо, що раніше в Києві сталася стрілянина на ґрунті расизму. Нападники на студентів з Конго заявили поліції, що "ніколи не бачили людей з таким кольором шкіри і вирішили познайомитися з ними".

Також повідомлялося, що під Києвом на будівництві розстріляли чоловіка. При силовій підтримці бійців полку поліції особливого призначення правоохоронці затримали нападників - трьох чоловіків і жінку.