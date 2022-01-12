У столиці Албанії Тирані відкрилося посольство України

Довгим і важким був шлях албанського народу до свободи та незалежності. Багато років Албанія була закритою для всього світу державою. І ось тепер вперше за всю історію наших країн, в столиці Албанії відкрилося посольство України. За словами албанського президента Іліра Мети, є безліч перспектив у розвитку добрих відносин між нашими країнами.

Сьогодні, 2 вересня Ілір Мета прийняв українського посла Володимира Шкурова з нагоди вручення вірчих грамот і зазначив, що "це історична подія для відносин між двома країнами".

Мета запевнив українського посла в чіткій і непохитній позиції Албанії щодо захисту територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Він також подякував українській владі за вирішення питань, пов'язаних зі збереженням і розвитком національної ідентичності албанської громади в Одеській області.

Крім того, албанський президент запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Албанію з офіційним візитом.

Раніше президент Володимир Зеленський призначив нового надзвичайного та повноважного посла України в Албанії.