У Стамбулі Зеленський і Ердоган підписали спільну декларацію

В ході робочого візиту президента Володимира Зеленського в Туреччину пройшли результативні переговори з керівником цієї країни Реджепом Тайіпом Ердоганом. За повідомленням Офісу Президента, підсумком цієї зустрічі стало підписання главами держав спільної декларації Дев'ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.
Так, президенти вирішили активізувати спільні зусилля з метою поглиблення співпраці та координації між сторонами у сфері економіки, торгівлі, туризму, безпеки, оборонної промисловості, науки, освіти та молоді.
Так, президенти вирішили активізувати спільні зусилля з метою поглиблення співпраці та координації між сторонами у сфері економіки, торгівлі, туризму, безпеки, оборонної промисловості, науки, освіти та молоді.
Київ і Анкара будуть продовжувати координувати кроки, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, зокрема, на деокупацію Криму і міста Севастополь, а також територій в Донецькій і Луганській областях.
Глави держав вирішили посилити спільні зусилля для поліпшення умов проживання українських громадян, зокрема, кримських татар, які були змушені покинути Крим в результаті тимчасової окупації.
Також в документі затверджені домовленості:
- посилити співпрацю та спільні зусилля в боротьбі з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом в усіх їхніх формах і проявах,
- вжити спільних заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію транснаціональної організованої злочинності, кіберзлочинності, нелегальної міграції, торгівлі наркотиками та прекурсорами, зброєю і людьми,
- забезпечувати швидку обробку запитів про екстрадицію,
- висловити підтримку перспективі членства України в НАТО, зокрема, її намірів отримати найближчим часом План дій щодо членства,
- підтвердити підтримку регіонального співробітництва в Чорноморському регіоні з метою забезпечення стабільності і безпеки в рамках двосторонніх і багатосторонніх механізмів, включаючи НАТО.
Крім того, глави держав мають намір прискорити завершення переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю, а також вжити необхідних заходів для усунення проблем інвесторів і компаній з кожного боку і заохочення нових інвестицій.
Нагадаємо, за підсумками зустрічі із Зеленським президент Туреччини підтвердив принципове рішення не визнавати анексію Криму. Також Ердоган заявив, що ситуацію на Донбасі треба вирішувати мирним шляхом в рамках Мінських домовленостей.
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