У Стамбулі Зеленський і Ердоган підписали спільну декларацію

07:52 11 квітень Київ, Україна





Так, президенти вирішили активізувати спільні зусилля з метою поглиблення співпраці та координації між сторонами у сфері економіки, торгівлі, туризму, безпеки, оборонної промисловості, науки, освіти та молоді. В ході робочого візиту президента Володимира Зеленського в Туреччину пройшли результативні переговори з керівником цієї країни Реджепом Тайіпом Ердоганом. За повідомленням Офісу Президента, підсумком цієї зустрічі стало підписання главами держав спільної декларації Дев'ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.Так, президенти вирішили активізувати спільні зусилля з метою поглиблення співпраці та координації між сторонами у сфері економіки, торгівлі, туризму, безпеки, оборонної промисловості, науки, освіти та молоді.

"Продовжувати співпрацю в форматі Квадрига (2+2) на рівні міністрів і координаторів. Підтвердити безумовну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в тексті декларації.

Київ і Анкара будуть продовжувати координувати кроки, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, зокрема, на деокупацію Криму і міста Севастополь, а також територій в Донецькій і Луганській областях.

"Підтримати створення Кримської платформи як нового формату для врегулювання питання незаконної та нелегітимної анексії Криму Російською Федерацією", - йдеться в документі.

Глави держав вирішили посилити спільні зусилля для поліпшення умов проживання українських громадян, зокрема, кримських татар, які були змушені покинути Крим в результаті тимчасової окупації.

"Координувати зусилля відповідно до міжнародного права для забезпечення захисту прав людини в АР Крим та місті Севастополь та звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України, включаючи кримських татар. Підтримувати мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України шляхом діалогу на основі мінських домовленостей", - зазначено в декларації.







Також в документі затверджені домовленості:

посилити співпрацю та спільні зусилля в боротьбі з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом в усіх їхніх формах і проявах,

вжити спільних заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію транснаціональної організованої злочинності, кіберзлочинності, нелегальної міграції, торгівлі наркотиками та прекурсорами, зброєю і людьми,

забезпечувати швидку обробку запитів про екстрадицію,

висловити підтримку перспективі членства України в НАТО, зокрема, її намірів отримати найближчим часом План дій щодо членства,

підтвердити підтримку регіонального співробітництва в Чорноморському регіоні з метою забезпечення стабільності і безпеки в рамках двосторонніх і багатосторонніх механізмів, включаючи НАТО.

Крім того, глави держав мають намір прискорити завершення переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю, а також вжити необхідних заходів для усунення проблем інвесторів і компаній з кожного боку і заохочення нових інвестицій.

"Забезпечити подальше вдосконалення прикордонного контролю з метою спрощення процедур в'їзду та поліпшення можливостей для подорожей громадян двох держав і заохочення взаємного туризму", - йдеться в декларації.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі із Зеленським президент Туреччини підтвердив принципове рішення не визнавати анексію Криму. Також Ердоган заявив, що ситуацію на Донбасі треба вирішувати мирним шляхом в рамках Мінських домовленостей.