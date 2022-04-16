У США впевнені, що РФ і Китай навмисно поширюють дезінформацію про західні вакцини

09:25 18 липня Київ, Україна

Для того, щоб надати значущості і просувати на світовий ринок власні ковід-вакцини, Росія і Китай поширюють неправдиву інформацію про західні вакцини.

Про це заявила напередодні прессекретарка Білого дому Джен Псакі в ході брифінгу.

«Це більше, ніж просто конкуренція в сфері вакцин. Ризик і вплив полягають в тому, що в таких повідомленнях перебільшуються потенційні побічні ефекти від західних вакцин. [Вони] вводять громадськість в оману, помилково стверджуючи, що мРНК-вакцини не протестовані і, отже, ризиковані, хоча багато з них схвалені і пройшли через золотий стандарт процесу схвалення FDA», - заявила Псакі.

Також, за її словами, поширюється неправдива інформація про те, що західні вакцини «неефективні і не приносять користі». При цьому користувачі далеко не завжди розуміють, хто стоїть за подібними повідомленнями.