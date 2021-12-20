У США представили законопроєкт про підтримку безпеки України

У Сенаті США представили оновлений законопроєкт про надання допомоги в сфері безпеки і стратегічної підтримки України.
Про це йдеться в заяві на сайті Комітету Сенату США з питань закордонних справ.
Зокрема, сенатори від обох партій - Демократичної і Республіканської - Боб Менендес, Дмім Ріш, Роб Портман, Кріс Мерфі, Джон Баррасо і Джин Шахін знову представили проєкт закону про партнерство з Україною.
Про це йдеться в заяві на сайті Комітету Сенату США з питань закордонних справ.
Зокрема, сенатори від обох партій - Демократичної і Республіканської - Боб Менендес, Дмім Ріш, Роб Портман, Кріс Мерфі, Джон Баррасо і Джин Шахін знову представили проєкт закону про партнерство з Україною.
Основні положення Закону включають такі тези:
· передбачає звіт про дипломатичну підтримку США Україні в найближчі п'ять років;
· закликає Державний департамент створити робочу групу по Україні з відповідними європейськими союзниками;
· закликає адміністрацію призначити спеціального посланника для України, який буде служити сполучною ланкою США на мирних переговорах в нормандському форматі і сприяти діалогу між чорноморськими країнами;
· дозволяє іноземне військове фінансування України на суму до 300 мільйонів доларів на рік, за умови сертифікації, включаючи повноваження надавати Україні військову допомогу летального характеру;
· вимагає звіту Міністерства оборони і Держдепартаменту про можливості і потреби Збройних сил України, плану надання допомоги США в області безпеки України та будь-яких рекомендацій;
· прискорює передачу Україні зайвих оборонних виробів і закликає до стратегії, що спонукає країни-партнери робити те ж саме;
· виділяє 4 мільйони доларів на рік на навчання українських військових.
Аналогічний документ раніше вже вносили в минулому році, але він, ймовірно, не встиг пройти необхідні процедури до виборів, що зумовило необхідність повторного внесення.
· передбачає звіт про дипломатичну підтримку США Україні в найближчі п'ять років;
· закликає Державний департамент створити робочу групу по Україні з відповідними європейськими союзниками;
· закликає адміністрацію призначити спеціального посланника для України, який буде служити сполучною ланкою США на мирних переговорах в нормандському форматі і сприяти діалогу між чорноморськими країнами;
· дозволяє іноземне військове фінансування України на суму до 300 мільйонів доларів на рік, за умови сертифікації, включаючи повноваження надавати Україні військову допомогу летального характеру;
· вимагає звіту Міністерства оборони і Держдепартаменту про можливості і потреби Збройних сил України, плану надання допомоги США в області безпеки України та будь-яких рекомендацій;
· прискорює передачу Україні зайвих оборонних виробів і закликає до стратегії, що спонукає країни-партнери робити те ж саме;
· виділяє 4 мільйони доларів на рік на навчання українських військових.
Аналогічний документ раніше вже вносили в минулому році, але він, ймовірно, не встиг пройти необхідні процедури до виборів, що зумовило необхідність повторного внесення.
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