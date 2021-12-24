У США можуть заборонити діяльність Alibaba

Дональд Трамп вирішив заборонити діяльність найбільшої китайської інтернет-компанії Alibaba Group на території Сполучених Штатів. Зараз він вивчає питання можливості це робити з компанією, яка працює в електронній комерції вже більше 20 років.

"Ну так. Ми вивчаємо і інші речі", - наводить його слова портал. Так Трамп відповів на питання про те, чи не думають влади заборонити роботу в США інших великих китайських технологічних компаній, зокрема Alibaba.

Раніше в США представили програму заходів, які можуть бути введені відносно китайських технологічних компаній. Передбачається також можливість видалення китайських програм з американських магазинів додатків і введення заборони на завантаження американських програм в китайські смартфони, що може вдарити в тому числі і по Huawei.

Нагадаємо, що Штати звинувачують Huawei у співпраці з військовими і розвідкою КНР і можливе стеження за клієнтами і переконують велика кількість країн відмовитися від обладнання Huawei при переході на стандарт стільникового зв'язку 5G. Через це Дональд Трамп накинувся на Бориса Джонсона під час спекотної телефонної бесіди, оскільки британський прем'єр-міністр відхилив прохання президента США не допустити компанію Huawei до будівництва в Великобританії мереж 5G.