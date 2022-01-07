У разі перемоги на виборах Байден пообіцяв, що Україна отримає необхідну економічну і військову підтримку, в тому числі летальну озброєння

У разі своєї перемоги на виборах Байден збирається пояснити Кремлю, що Росія "повинна закінчити свою агресію і окупацію України".
Про це політик заявив в привітанні з нагоди 29-ї річниці незалежності України, опублікованому на сторінці його виборчої кампанії.
"Як президент я проясню Кремлю, що вони повинні закінчити свою агресію і окупацію України. Адміністрація Байдена - Харріс гарантує, що Україна отримає необхідну економічну і військову підтримку, в тому числі летальну озброєння - одночасно закликаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху ", - зазначив Байден в зверненні.
У той же час, відзначає видання, адміністрацію президента Барака Обами, в якій Джо Байден вісім років був віце-президентом, республіканці критикують саме за відмову надати Україні летальну зброю.
"Оборонне озброєння, зокрема протитанкові комплекси" Джавелін ", Україна отримала вже від адміністрації чинного президента Дональда Трампа", - йдеться в статті.
На виборах 3 листопада 2020 року Байден боротиметься за пост президента США з чинним главою держави Дональдом Трампом, які представляють Республіканську партію.
Про це політик заявив в привітанні з нагоди 29-ї річниці незалежності України, опублікованому на сторінці його виборчої кампанії.
"Як президент я проясню Кремлю, що вони повинні закінчити свою агресію і окупацію України. Адміністрація Байдена - Харріс гарантує, що Україна отримає необхідну економічну і військову підтримку, в тому числі летальну озброєння - одночасно закликаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху ", - зазначив Байден в зверненні.
У той же час, відзначає видання, адміністрацію президента Барака Обами, в якій Джо Байден вісім років був віце-президентом, республіканці критикують саме за відмову надати Україні летальну зброю.
"Оборонне озброєння, зокрема протитанкові комплекси" Джавелін ", Україна отримала вже від адміністрації чинного президента Дональда Трампа", - йдеться в статті.
На виборах 3 листопада 2020 року Байден боротиметься за пост президента США з чинним главою держави Дональдом Трампом, які представляють Республіканську партію.
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