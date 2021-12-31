У Сирії загинув російський військовий радник

12:33 19 серпень Київ, Україна

Про це з посиланням на Міноборони Росії повідомляє «Інтерфакс»

Російський генерал-майор В'ячеслав Гладких помер від важких поранень, отриманих в Сирії в результаті вибуху.

Ще троє російських військових поранені в результаті вибуху в 15 кілометрах від Дейр-ез-Зора (місто і провінція на північному сході Сирії).

Уточнюється, що спрацював саморобний вибуховий пристрій, його заклали на узбіччі по ходу руху російської автоколони поблизу Дейр-ез-Зора, стверджує Міноборони.

«В ході евакуації і надання медичної допомоги від отриманих важких поранень загинув російський старший військовий радник у званні генерал-майора», - йдеться в повідомленні.

Загиблий - генерал-майор В'ячеслав Гладких, який обіймав посаду заступника командувача 36-ї загальновійськової армії.

Останній випадок загибелі російського офіцера подібного рангу був в березні 2018 року. Тоді під час катастрофи літака Ан-26 в Хмейміме загинув генерал-майор Володимир Єремєєв. Всього тоді загинули 26 пасажирів (всі - офіцери російської армії) і шість членів екіпажу. А останній випадок загибелі російського генерала в Сирії, пов'язаний безпосередньо з бойовими діями, був у 2017 році також в околицях Дейр-ез-Зора. Тоді старший групи російських військових радників генерал-лейтенант Валерій АСАП отримав смертельне поранення під час мінометного обстрілу