У штабі ООС повідомили про відкриття всіх КПВВ на Донбасі

"Починаючи з 8:00 10 листопада в усіх КПВВ в районі проведення операції Об'єднаних сил відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування", - йдеться в заяві пресцентру штабу операції Об'єднаних сил в понеділок, 9 листопада.Так, буде здійснюватися пропуск через КПВВ Гнутове, Новотроїцьке, Мар'їнка та Майорське в Донецькій області, а також через пункти Станиця Луганська, Щастя і Золоте в Луганській області.Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щодня з 8:00 до 18:00. При цьому громадяни повинні будуть пройти температурний скринінг, а також перебувати в захисній масці і дотримуватися дистанції.Також при в'їзді на підконтрольну територію громадяни повинні дати згоду на проходження самоізоляції через додаток "Дія" вдома або обсервації.