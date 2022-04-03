У штабі ООС повідомили про відкриття всіх КПВВ на Донбасі

10:16 09 листопада Київ, Україна

Згідно з рішенням командувача Об'єднаних сил, з 10 листопада відновлюється пропуск фізичних осіб і транспорту через всі наявні на території Донбасу контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ).
 
"Починаючи з 8:00 10 листопада в усіх КПВВ в районі проведення операції Об'єднаних сил відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування", - йдеться в заяві пресцентру штабу операції Об'єднаних сил в понеділок, 9 листопада.
 

Так, буде здійснюватися пропуск через КПВВ Гнутове, Новотроїцьке, Мар'їнка та Майорське в Донецькій області, а також через пункти Станиця Луганська, Щастя і Золоте в Луганській області.

Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щодня з 8:00 до 18:00. При цьому громадяни повинні будуть пройти температурний скринінг, а також перебувати в захисній масці і дотримуватися дистанції.

Також при в'їзді на підконтрольну територію громадяни повинні дати згоду на проходження самоізоляції через додаток "Дія" вдома або обсервації.