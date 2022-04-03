У штабі ООС повідомили про відкриття всіх КПВВ на Донбасі

Згідно з рішенням командувача Об'єднаних сил, з 10 листопада відновлюється пропуск фізичних осіб і транспорту через всі наявні на території Донбасу контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ).
"Починаючи з 8:00 10 листопада в усіх КПВВ в районі проведення операції Об'єднаних сил відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування", - йдеться в заяві пресцентру штабу операції Об'єднаних сил в понеділок, 9 листопада.
Так, буде здійснюватися пропуск через КПВВ Гнутове, Новотроїцьке, Мар'їнка та Майорське в Донецькій області, а також через пункти Станиця Луганська, Щастя і Золоте в Луганській області.
Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щодня з 8:00 до 18:00. При цьому громадяни повинні будуть пройти температурний скринінг, а також перебувати в захисній масці і дотримуватися дистанції.
Також при в'їзді на підконтрольну територію громадяни повинні дати згоду на проходження самоізоляції через додаток "Дія" вдома або обсервації.
Так, буде здійснюватися пропуск через КПВВ Гнутове, Новотроїцьке, Мар'їнка та Майорське в Донецькій області, а також через пункти Станиця Луганська, Щастя і Золоте в Луганській області.
Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щодня з 8:00 до 18:00. При цьому громадяни повинні будуть пройти температурний скринінг, а також перебувати в захисній масці і дотримуватися дистанції.
Також при в'їзді на підконтрольну територію громадяни повинні дати згоду на проходження самоізоляції через додаток "Дія" вдома або обсервації.
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