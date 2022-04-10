У штабі ООС повідомили про загибель українського бійця

За минулу добу російські найманці 13 разів порушили режим перемир'я, в результаті чого був смертельно поранений один український воїн.
Про це в середу, 14 липня, повідомив пресцентр ООС.
Так, напередодні неподалік Південного ворог двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Так, напередодні неподалік Південного ворог двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Троїцького він обстрілював українські позиції з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.
У напрямку Тарамчука противник вів вогонь по позиціях українських захисників і зробив обстріл цивільної інфраструктури з артилерії калібру 122 мм.
У напрямку Павлополя і Широкиного ворог застосовував міномети 82-го калібру.
Біля Причепилівки сепаратисти стріляли з артилерії калібру 152 мм і мінометів 120-го калібру.
Неподалік Луганського ворог обстрілював українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Крім того, зафіксовані два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування.
Крім того, зафіксовані два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування.
Зокрема, недалеко від Луганського противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
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