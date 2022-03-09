У Севастополі оголошено режим підвищеної готовності через дефіцит води

06:57 14 жовтень Київ, Україна

Про катастрофічну ситуацію з дефіцитом води кримчани говорять уже давно. Але те, що тепер вони сподіваються тільки на опади і допомогу природи, стало несподіванкою.

"Запаси Чорноріченського водосховища становлять 16,8 млн куб. м води. Якщо 7 млн куб. м - недоторканний запас, нижче якого опускатися не можна, з урахуванням того, що до кінця року серйозних опадів не очікується, води вистачить на 81 день", - сказав Базаров, в.о. заступника голови Севастополя.

Відзначається, що садові товариства переведуть на зимовий режим постачання води. Водночас обмеження на постачання води в будинки поки вводити не будуть.



"На рівні президента всі рішення прийняті, урядом виділені необхідні суми. Низка першочергових заходів - перекидання води з Кадиковського кар'єра - до 30 грудня, будівництво Бельбекського водозабору - до 1 березня 2021 року. Перекидання води з Гасфорти - приступаємо до робіт з наступного тижня", - заявив так званий "глава" Севастополя Михайло Развожаев.



Тим часом уряд Російської Федерації виділив 5,82 мільярда рублів для забезпечення анексованого Криму питною водою.



Нагадаємо, що відсутність води в Криму вже шостий рік поспіль не дає спокою окупантам. Без України півострів стає пустельною землею.