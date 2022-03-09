У Севастополі оголошено режим підвищеної готовності через дефіцит води

Про катастрофічну ситуацію з дефіцитом води кримчани говорять уже давно. Але те, що тепер вони сподіваються тільки на опади і допомогу природи, стало несподіванкою.
Відзначається, що садові товариства переведуть на зимовий режим постачання води. Водночас обмеження на постачання води в будинки поки вводити не будуть.
"На рівні президента всі рішення прийняті, урядом виділені необхідні суми. Низка першочергових заходів - перекидання води з Кадиковського кар'єра - до 30 грудня, будівництво Бельбекського водозабору - до 1 березня 2021 року. Перекидання води з Гасфорти - приступаємо до робіт з наступного тижня", - заявив так званий "глава" Севастополя Михайло Развожаев.
Тим часом уряд Російської Федерації виділив 5,82 мільярда рублів для забезпечення анексованого Криму питною водою.
Нагадаємо, що відсутність води в Криму вже шостий рік поспіль не дає спокою окупантам. Без України півострів стає пустельною землею.
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