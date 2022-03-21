У семінарії Пакистану від вибуху саморобного пристрою загинули щонайменше 7 учнів

12:03 27 жовтня Київ, Україна

Сьогодні в пакистанському місті Пешавар жертвами вибуху стали щонайменше семеро учнів місцевої семінарії. Вибух стався безпосередньо під час занять.

Про це повідомляє агентство Xinhua.



Вибух стався в семінарії під час першого уроку. За даними поліції, спрацював саморобний вибуховий пристрій, що знаходився в шкільній сумці. За оцінками правоохоронців, було закладено від п'яти до восьми кілограмів вибухівки.



Загинули сім учнів, ще 120 осіб отримали поранення. У місцевій лікарні розповіли, що 30 постраждалих госпіталізовані, п'ять з них знаходяться в критичному стані, у них "серйозні опікові травми".



За даними медиків, у постраждалих під час вибуху в тому числі пошкодження кульками, якими був начинений вибуховий пристрій.



Агентство відзначає, що поки ніхто не взяв на себе відповідальність за подію.



