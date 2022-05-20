В СБУ підбили підсумки виконаної протягом 2020 року роботи

14:32 18 грудня Київ, Україна

Протягом 2020 року співробітники СБУ запобігли кільком серіям військових терактів, викрили чотири людини, яких підозрюють в зраді, виявили тайники зі зброєю і боєприпасами, вилучили зенітні ракети, протитанкові гранатомети і понад 540 тис. снарядів і мін.



Про це повідомляє пресслужба СБУ.



За матеріалами СБУ винесено 47 вироків суду, в тому числі за державну зраду засуджено чотири людини.



У червні цього року в ході спецоперації військові контррозвідники затримали терориста при спробі підірвати військово-медичний госпіталь в Сіверськодонецьку і залізничну станцію Рубіжне.



Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.



Також співробітники СБУ викрили 132 факти незаконного обігу військових засобів ураження, в тому числі виявлено 4 схованки зі зброєю і боєприпасами.



Вилучено 4 переносних зенітних ракетних комплекси, 11 керованих ракет, понад 120 реактивних протитанкових гранатометів, майже 3000 гранат, понад 540 тис. снарядів, мін, пострілів і патронів до стрілецької зброї.



Так, зокрема, зі схованки, обладнаної в покинутій будівлі одного з підприємств Маріуполя, правоохоронці вилучили майже сто гранат РГН, Ф-1 із запалами і велику кількість снарядів і патронів різного калібру.



За встановленими фактами незаконного обігу зброї вже набули законної сили 9 вироків суду.



За рік військова контррозвідка СБУ викрила 73 спроби іноземців отримати інформацію з обмеженим доступом в оборонній сфері.



За порушення законодавства з охорони державної таємниці до відповідальності притягнуто 269 посадових осіб.



Попереджені економічні збитки держави на понад 9 млрд гривень. Так, військова контррозвідка СБУ запобігла незаконному відчуженню ділянок Міністерства оборони України загальною площею понад 26 тис. гектарів на більш ніж 8 млрд гривень.



Також співробітники СБУ викрили жительку Києва на вимаганні 60 тис. доларів США за "сприяння" у призначенні на одну з керівних посад в Міноборони. Правоохоронці затримали фігурантку при отриманні першої частини хабаря.



У грудні цього року військова контррозвідка Служби безпеки України попередила збут портативних багатофункціональних радіостанцій, які були викрадені в одній з військових частин на Львівщині. За 5 приладів фігурант планував отримати 50 тис. доларів.