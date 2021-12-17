10:17 17 квітень Київ, Україна

Влада Кремля далі здійснює «відповідні заходи» на видворення російських дипломатичних працівників з низки країн за звинувачення в шпигунській діяльності. Як стало відомо, хід у відповідь був проведений і в бік українських дипломатів. У Санкт-Петербурзі ФСБ затримала українського консула Олександра Сосонюка. Його затримали нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ". Про це в суботу, 17 квітня, повідомляє ТАСС з посиланням на Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.

"Федеральною службою безпеки 16 квітня в Санкт-Петербурзі в ході зустрічі з російським громадянином при отриманні інформації закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ Росії, затриманий на місці злочину український дипломат - консул Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк", - повідомили в ЦГЗ.

У спецслужбі заявили, що до українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права.

Відповідно до міжнародних норм, дипломати володіють недоторканністю в країні, в якій вони працюють, але їх можна позбавити права перебування в разі порушення закону або ворожих дій. Як випливає з Віденської конвенції, держава перебування може в будь-який час повідомити акредитовану державу, що глава представництва або інший дипломатичний працівник є персоною нон грата і його перебування в країні неприйнятне.

Нагадаємо, напередодні в МЗС РФ повідомили, що висилають з країни п'ять польських дипломатів у відповідь на висилку трьох російських з Польщі.

Також Москва висилає десять американських дипломатів у відповідь на аналогічний крок США.