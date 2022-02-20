В результаті обстрілу бойовиків спалахнула пожежа. Зараз горить 9,3 тисячі га лісу на Луганщині

06:24 01 жовтень Київ, Україна

На своїй Facebook-сторінці Станично-Луганська райдержадміністрація повідомила, що в ніч на четвер, 1 жовтня, в Луганській області в лісовому масиві поблизу контрольного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" спалахнула пожежа. Напередодні місцеві чули постріли з боку окупантів.



"За повідомленнями жителів Станиці Луганської, починаючи з 23:30 фіксуються постріли зі зброї великого калібру з окупованої території. Після чого відчуваються гучні розриви снарядів в районі КПВВ", - йдеться в повідомленні.



Повідомлення про пожежу неподалік КПВВ надійшло близько 00:20 за київським часом четверга.



Раніше голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці в Facebook повідомив, що для ліквідації пожеж намагаються залучити авіацію.



"Два літаки готові, заправлені, чекають. З командувачем ми зв'язалися, постійно запитуємо режим "тиші". Якщо нам дадуть режим "тиші" - ми відразу запускаємо два літаки. Можливо, буде й третій літак".



Як повідомлялося, станом на північ четверга, 1 жовтня, на Луганщині зафіксовано 146 пожеж лісових масивів, трави та чагарників в Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. 82 пожежі ліквідовані.



Полум'ям охоплено вже понад 9,3 тисячі га. В результаті пожеж загинули три людини, в тому числі лісничий. Ще троє постраждалих госпіталізовані з отруєнням чадним газом.



За словами генеральної прокурорки Ірини Венедиктової, "вогонь оточив" Сіверськодонецьк.