В результаті авіаобстрілів США вбито шестеро ватажків Аль-Каїди

В результаті авіаобстрілів американської армії північно-західних кордонів Сирії загинули кілька ватажків терористичного угруповання Аль-Каїда.
Цю інформацію надала прессекретарка Центрального командування збройних сил США Бет Ріордан у четвер, 22 жовтня.
Представниця збройних сил США не повідомила кількості убитих.
Сирійські ісламісти підтвердили удар дрона. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Лондоні, в результаті авіаудару було вбито 14 ісламістів, серед яких шестеро ватажків і п'ятеро іноземців.
За даними центру, який спирається на дані мережі інформаторів в Сирії, двоє з убитих належали до Хайят Тахрір аш-Шам, угруповання, до якого увійшло і Джебхат ан-Нусра, колишнє відділення Аль-Каїди в Сирії. Авіаудар з дрона було завдано недалеко від міста Салкін по намету, в якому проходила зустріч.
Місто Салкін розташоване в провінції Ідліб, яка залишається осередком опору режиму Башара Асада в Сирії. При цьому серед опонентів урядових військ домінує саме Хайят Тахрір аш-Шам. Втім, в регіоні представлені й інші групи як ісламістів, так і помірної опозиції.
Комісія ООН, що розслідувала бойові дії в Ідлібі, що тривали з листопада минулого року, звинувачує у військових злочинах як армію Асада з російськими військовими, так і ісламістів. Так, сирійські урядові війська за підтримки повітряно-космічних сил РФ завдавали удари по лікарнях, школах і ринках в провінції, контрольованій опозицією. Бойовиків Хаят Тахрір аш-Шам своєю чергою звинувачують в безладних обстрілах районів, підконтрольних Дамаску.
Цю інформацію надала прессекретарка Центрального командування збройних сил США Бет Ріордан у четвер, 22 жовтня.
Представниця збройних сил США не повідомила кількості убитих.
Сирійські ісламісти підтвердили удар дрона. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Лондоні, в результаті авіаудару було вбито 14 ісламістів, серед яких шестеро ватажків і п'ятеро іноземців.
За даними центру, який спирається на дані мережі інформаторів в Сирії, двоє з убитих належали до Хайят Тахрір аш-Шам, угруповання, до якого увійшло і Джебхат ан-Нусра, колишнє відділення Аль-Каїди в Сирії. Авіаудар з дрона було завдано недалеко від міста Салкін по намету, в якому проходила зустріч.
Місто Салкін розташоване в провінції Ідліб, яка залишається осередком опору режиму Башара Асада в Сирії. При цьому серед опонентів урядових військ домінує саме Хайят Тахрір аш-Шам. Втім, в регіоні представлені й інші групи як ісламістів, так і помірної опозиції.
Комісія ООН, що розслідувала бойові дії в Ідлібі, що тривали з листопада минулого року, звинувачує у військових злочинах як армію Асада з російськими військовими, так і ісламістів. Так, сирійські урядові війська за підтримки повітряно-космічних сил РФ завдавали удари по лікарнях, школах і ринках в провінції, контрольованій опозицією. Бойовиків Хаят Тахрір аш-Шам своєю чергою звинувачують в безладних обстрілах районів, підконтрольних Дамаску.
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