У районі проведення ООС за добу зафіксовано два обстріли

08:28 14 червня Київ, Україна

Як повідомляється в ранковому зведенні штабу операції Об'єднаних сил, за минулу добу 13 червня на Донбасі сепаратисти здійснили лише два обстріли українських позицій, що набагато менше, ніж напередодні. Українські військовослужбовці не постраждали, повідомили в пресцентрі.

Відзначається, що в районі Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

"Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - підкреслили в штабі.

З початку поточної доби сепаратисти на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Бойових втрат в результаті ворожих обстрілів серед українських вояків немає.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про дев'ять обстрілів за добу. Втрат серед українських військових не було. За добу 11 червня ворог також зробив дев'ять обстрілів. Тоді загинув військовий в результаті осколкового поранення. Пізніше волонтери повідомили ім'я полеглого воїна.