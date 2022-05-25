В районі ООС за минулу добу дев'ять порушень, загинув військовий

08:46 20 серпня Киев, Украина

Як повідомив пресцентр штабу ООС, за минулу добу, 19 серпня, в районі Операції об'єднаних сил було встановлено сім випадків порушення режиму тиші, тобто обстрілів з боку сепаратистів, і два прольоти безпілотників.

У напрямку Новоолександрівки сепаратисти вели вогонь зі стрілецької зброї. Біля Кримського противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Нью-Йорка ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Невельського і Новозванівки сепаратисти застосовували станкові протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю. В районі Красногорівки ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Південного сепаратисти обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

Також на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника типу Орлан-10, а в Донецькій області - ворожого безпілотника типу квадрокоптер з перетином лінії розмежування.

"В результаті обстрілу противника один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь", - сказано в повідомленні.

Про порушення з боку сепаратистів українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано.

Нагадаємо, що на Луганщині в результаті обстрілу поранена місцева мешканка. Жінка отримала поранення лівого передпліччя, плечового та колінного суглобів, лівої стопи. Її госпіталізували.