У Раді зареєстрований законопроект про заборону пропаганди ЛГБТ

08:06 23 липень Київ, Україна

Депутат від "Слуги народу" розповів, що вніс законопроект на прохання громадян України, встати на захист традиційних сімейних цінностей, які можуть бути зруйновані рекламою відносин сексуальних меншин.

Автор документа пояснив: якщо дві людини йдуть за руку - це не пропаганда

У Раді з'явився неоднозначний законопроект про заборону пропаганди гомосексуалізму в Україні, спрямований проти гей-парадів і покликаний захистити права прихильників традиційних цінностей.

Про це розповів співавтор документа, нардеп від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу . За його словами, законопроектом запропоновано нову стаття в Кодекс про адміністративні правопорушення, де будуть прописані штрафи за гей-пропаганду.

"На три частини розділена відповідальність, яку ми з колегами пропонуємо . Це випадок, коли ми відреагували на прохання людей про захист традиційних сімейних цінностей. У першому пункті передбачається відповідальність за пропаганду 1 тис. Неоподатковуваних податком мінімумів - це 17 тис. Грн ... У другій частині передбачається відповідальність за публічну пропаганду, пропонується сума 5 тис. Неоподатковуваних мінімумів - це 85 тис. Грн. У третьому пункті йдеться про пропаганду службової або посадовою особою ", - повідомив" слуга народу ". Коментуючи критерії, за якими визначатимуть гей-пропаганду,

Мазурашу зазначив: "Якщо двоє людей йдуть за руку - це не пропаганда, але якщо вони при цьому будуть весело кричати, що це кращий спосіб і всі повинні приєднатися до них - тоді, можливо, пропаганда. Йдеться, звичайно, про гей-парадах . На моє переконання, вони не повинні проводитися в нашій країні.