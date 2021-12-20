У Раді зареєстрований законопроект про заборону пропаганди ЛГБТ

Депутат від "Слуги народу" розповів, що вніс законопроект на прохання громадян України, встати на захист традиційних сімейних цінностей, які можуть бути зруйновані рекламою відносин сексуальних меншин.
Автор документа пояснив: якщо дві людини йдуть за руку - це не пропаганда.
У Раді з'явився неоднозначний законопроект про заборону пропаганди гомосексуалізму в Україні, спрямований проти гей-парадів і покликаний захистити права прихильників традиційних цінностей.
Про це розповів співавтор документа, нардеп від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу. За його словами, законопроектом запропоновано нову стаття в Кодекс про адміністративні правопорушення, де будуть прописані штрафи за гей-пропаганду.
Мазурашу зазначив: "Якщо двоє людей йдуть за руку - це не пропаганда, але якщо вони при цьому будуть весело кричати, що це кращий спосіб і всі повинні приєднатися до них - тоді, можливо, пропаганда. Йдеться, звичайно, про гей-парадах. На моє переконання, вони не повинні проводитися в нашій країні.
Це не тому, що я проти людей, що мають нетрадиційну орієнтацію. Філософія закону не спрямована проти них, а саме проти пропаганди ". Нардеп також зазначив, що "ні з ким не погоджував законопроект", і висловив упевненість, що "мова не йде про порушення чиїхось прав".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі