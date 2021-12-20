У Раді заговорили про можливе введення весняного локдауну

12:17 15 березень Київ, Україна

Ситуація в країні, пов'язана зі зростанням кількості інфікованих коронавірусом і високою смертністю, диктує уряду необхідність провести спеціальне засідання для розробки спільного плану дій на випадок введення нового локдауну в Україні.



Про це заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк сьогодні на погоджувальній раді у Верховній Раді.

"Потрібно всі зусилля кинути на боротьбу з коронавірусом. Можливо, має бути окреме спільне засідання уряду та Верховної Ради, або, можливо, більш ефективні механізми - це засідання Ради національної безпеки і оборони з цього питання. Це стосується напрацювання спільного плану дій усіх гілок влади на випадок нового жорсткого локдауну, ймовірність якого, я так бачу, дуже висока", - сказала Кондратюк.

Вона уточнила, що на такому засіданні необхідно обговорити наявність всіх ресурсів для відкриття мобільних госпіталів по всій країні, "чи всього вистачає українським медикам, якої термінової підтримки потребує наша система охорони здоров'я, куди слід спрямувати додаткові ресурси, коли Україна отримає нові партії вакцини і яких виробників".