У Раді заговорили про можливе введення весняного локдауну

Ситуація в країні, пов'язана зі зростанням кількості інфікованих коронавірусом і високою смертністю, диктує уряду необхідність провести спеціальне засідання для розробки спільного плану дій на випадок введення нового локдауну в Україні.
Про це заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк сьогодні на погоджувальній раді у Верховній Раді.
Вона уточнила, що на такому засіданні необхідно обговорити наявність всіх ресурсів для відкриття мобільних госпіталів по всій країні, "чи всього вистачає українським медикам, якої термінової підтримки потребує наша система охорони здоров'я, куди слід спрямувати додаткові ресурси, коли Україна отримає нові партії вакцини і яких виробників".
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