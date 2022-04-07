У протистоянні російській дезінформації Україні слід використовувати тактику РФ. Львівський форум з безпеки 2020

06:16 12 листопада Київ, Україна

У відповідь на російську дезінформацію український уряд повинен реагувати жорстко і оперативно. Можливо, варто використовувати методи Кремля, переписуючи і спотворюючи реальні факти.

Про це на Львівському форумі з безпеки 2020 розповіла Алла Гурська, експертка аналітичного центру Jamestown Foundation і Міжнародного центру вивчення політики.



В останні кілька років Росія змінила стратегію в інформаційній війні - почала використовувати не дезінформацію, а реальні факти, переписуючи їх. Зокрема, використовує це в питанні забезпечення Криму водою.



"Україні потрібно створити якусь одиницю, яка буде швидко реагувати на таку гібридну загрозу. Мова йде не тільки про дезінформацію, але також про залучення Росії в критичну інфраструктуру в Україні", - вважає вона.



"У протистоянні російським зусиллям з перекладання провини за недостачу води в Криму на українські плечі Україні слід використовувати тактику Росії, - уточнила Гурська. - Україна повинна доводити до кожної країни, не тільки в ООН, що це вина Росії, і що відбувається колонізація Криму".



Крім того, на її думку, важливо "контролювати і повністю заборонити залучення Росії в українську критичну інфраструктуру":



"Я була дуже здивована, коли дізналася, що одна третина сектора української енергетики все ще в руках російських олігархів, у яких дуже тісні зв'язки з російськими спецслужбами і з Кремлем. Мені здається, що це дуже велика проблема для України. Українські олігархи, такі як Ярославський, Пінчук, Коломойський, мають зв'язки з російською стороною. Я говорю також про Бабакова і Кінова. Це момент, над яким Україна повинна задуматися".



Однією із загроз Гурська також вважає активізацію Китаю в регіоні, зокрема, спробу покупки "Мотор-Січі".