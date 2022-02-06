У додатку "Дія" запрацювала низка нових держпослуг

В рамках форуму "Україна 30. Цифровізація" пройшла презентація нових послуг і можливостей порталу і додатку "Дія - Diia Summit".
На порталі додали послуги в галузі будівництва, електронний підпис, реєстрацію прописки і зміну водійських посвідчень, повідомили представники відомства в ході форуму "Україна 30" у понеділок, 17 травня.
solid #67d5e6; overflow: hidden;">"Відсьогодні на порталі Дія почали діяти нові, дуже важливі послуги в сфері будівництва. Це потужний удар по корупції в цій сфері", - повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.
Так, була запущена послуга автоматичної реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації для об'єктів класу наслідків СС1, а також подача заяви про скасування повідомлення про початок підготовчих і/або будівельних робіт. Також запущена послуга видачі дозволу на початок будівельних робіт та сертифікату про готовність об'єкта до експлуатації (СС2 і СС3), а також видача будівельних паспортів.
Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив про запуск послуги отримання електронного підпису.
Міністр уточнив, сто Дія Підпис зберігає всі підписані документи. Ним можна користуватися в усіх держпослугах, доступних на порталі Дія, в сервісах mononbank, Документ.Онлайн і Вчасно.
Як повідомив заступник міністра юстиції з питань цифровізації Сергій Орлов, також в Україні запустили автоматичну реєстрацію фізичних осіб-підприємців.
Як повідомив заступник міністра юстиції з питань цифровізації Сергій Орлов, також в Україні запустили автоматичну реєстрацію фізичних осіб-підприємців.
У свою чергу, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров повідомив, що на порталі "Дія" в тестовому режимі запустили зміну реєстрації місця проживання.
Він додав, що всі зміни будуть проведені автоматично протягом доби, не треба йти зніматися з реєстрації за старою адресою і відвідувати військкомати або інші установи.
Крім того, МВС запускає функцію заміни водійського посвідчення через "Дію".
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