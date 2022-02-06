У додатку "Дія" запрацювала низка нових держпослуг

14:17 17 травень Київ, Україна

В рамках форуму "Україна 30. Цифровізація" пройшла презентація нових послуг і можливостей порталу і додатку "Дія - Diia Summit".

На порталі додали послуги в галузі будівництва, електронний підпис, реєстрацію прописки і зміну водійських посвідчень, повідомили представники відомства в ході форуму "Україна 30" у понеділок, 17 травня.

solid #67d5e6; overflow: hidden;"> "Відсьогодні на порталі Дія почали діяти нові, дуже важливі послуги в сфері будівництва. Це потужний удар по корупції в цій сфері", - повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

Так, була запущена послуга автоматичної реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації для об'єктів класу наслідків СС1, а також подача заяви про скасування повідомлення про початок підготовчих і/або будівельних робіт. Також запущена послуга видачі дозволу на початок будівельних робіт та сертифікату про готовність об'єкта до експлуатації (СС2 і СС3), а також видача будівельних паспортів.

"Це передостанній крок для того, щоб ми запустили дозвіл на початок будівельних робіт повністю автоматично, без знаменитих чиновників ДАБІ. Зараз ми очікуємо прийняття відповідного законопроєкту в парламенті", - додав Вискуб.

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив про запуск послуги отримання електронного підпису.

"Технологія дуже безпечна, і вам в принципі не потрібно відвідувати ніякі офлайн-установи... Вам просто потрібно за технологією "фото-ID" дати можливість системі порівняти біометрії вашого обличчя з тими даними, які ви залишали, отримуючи закордонний паспорт і id-картку", - зазначив він.

Міністр уточнив, сто Дія Підпис зберігає всі підписані документи. Ним можна користуватися в усіх держпослугах, доступних на порталі Дія, в сервісах mononbank, Документ.Онлайн і Вчасно.



Як повідомив заступник міністра юстиції з питань цифровізації Сергій Орлов, також в Україні запустили автоматичну реєстрацію фізичних осіб-підприємців.

"Тепер сама реєстрація буде займати всього кілька секунд, всі необхідні перевірки автоматизовані, а дані потрапляють безпосередньо до реєстру", - сказав він.

У свою чергу, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров повідомив, що на порталі "Дія" в тестовому режимі запустили зміну реєстрації місця проживання.

"Спочатку ця послуга буде можлива для жителів міст Київ, Харків, Вінниця, Луцьк, Рівне, Маріуполь і Кривий Ріг. А до кінця року - для всієї України. Для користування такою опцією потрібен тільки паспорт у вигляді ID-картки. Зареєструватися у власному житлі можна буде без будь-яких додаткових погоджень, а якщо ви не є власником житла - після отримання системою електронного узгодження вашої реєстрації від власника житла", - повідомив Гончаров.

Він додав, що всі зміни будуть проведені автоматично протягом доби, не треба йти зніматися з реєстрації за старою адресою і відвідувати військкомати або інші установи.



Крім того, МВС запускає функцію заміни водійського посвідчення через "Дію".