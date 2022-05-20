На допомогу ФОПам в ОП створять Координаційну раду

19:37 16 грудня Київ, Україна

Для врегулювання ситуації, що склалася з мікробізнесом, президент доручив Андрію Єрмаку організувати спільну з представниками ОДА Координаційну раду. Перше засідання ради має відбутися вже 18 грудня.

Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак в середу, 16 грудня.



У дорадчий орган при президенті увійдуть представники мікробізнесу з кожного регіону, представники спілок та об'єднань підприємців малого та середнього бізнесу, незалежні експерти, а також представники Кабміну і ОП.



Координаційну раду очолить Єрмак, який буде модерувати діалог з представниками підприємців. За його словами, в результаті мають бути напрацьовані компромісні законодавчі зміни щодо податкового навантаження, адміністрування збору податків, зокрема, деталі використання РРО.



За словами Єрмака, він вже передав главам ОДА доручення Зеленського сформувати робочі групи за участю представників мікробізнесу від кожного регіону. Перше засідання Координаційної ради у форматі відеоконференції заплановане на 18 грудня.