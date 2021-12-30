У ПАРЄ закликали РФ припинити військові провокації біля кордонів України

Делегати ПАРЄ закликали Російську Федерацію припинити військові провокації і почати деескалацію ситуації.
Про це йдеться в поширеній неформальною групою ПАРЄ «Балтік плюс» серед делегатів весняної сесії Асамблеї заяві про провокації Російської Федерації і ескалацію військових дій проти України.
Про це йдеться в поширеній неформальною групою ПАРЄ «Балтік плюс» серед делегатів весняної сесії Асамблеї заяві про провокації Російської Федерації і ескалацію військових дій проти України.
Парламентарії виражають «серйозну стурбованість збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Російською Федерацією угруповань, зростанням кількості жертв і, особливо, постійним нарощуванням і концентрацією надмірних військових сил в безпосередній близькості до українських кордонів, а також на незаконно анексованому Кримському півострові».
Парламентарі просять РФ припинити провокації, зупинити блокаду Керченської протоки і почати деескалацію ситуації, а також розвіяти всі занепокоєння, будучи абсолютно прозорою і надаючи інформацію про свою військову діяльність відповідно до механізму зменшення ризиків Віденського документа, як того вимагає Україна.
Підписанти заяви вітають Україну за її непорушну прихильність політичному вирішенню російсько-українського конфлікту і за стриманість, яку демонструють Збройні сили України.
Підписанти заяви вітають Україну за її непорушну прихильність політичному вирішенню російсько-українського конфлікту і за стриманість, яку демонструють Збройні сили України.
Як також наголошується, зважаючи на постійні заклики вивести російські війська з території України, парламентарії також закликають Росію припинити дезінформаційні провокації і кібератаки, а також нападки в соціальних мережах України.
Документ підготовлений і розповсюджений в Асамблеї з ініціативи української делегації та за підтримки членів неформальної групи «Балтік плюс».
Заяву вже підписали парламентарі з національних делегацій України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Швеції, Грузії, Румунії та Азербайджану.
Заяву вже підписали парламентарі з національних делегацій України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Швеції, Грузії, Румунії та Азербайджану.
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