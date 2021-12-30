У ПАРЄ закликали РФ припинити військові провокації біля кордонів України

15:11 20 квітень Київ, Україна

Делегати ПАРЄ закликали Російську Федерацію припинити військові провокації і почати деескалацію ситуації.



Про це йдеться в поширеній неформальною групою ПАРЄ «Балтік плюс» серед делегатів весняної сесії Асамблеї заяві про провокації Російської Федерації і ескалацію військових дій проти України.

«Останніми кроками, зокрема, недавньою відмовою від відновлення зобов'язань з припинення вогню, Росія демонструє своє небажання щодо мирного вирішення конфлікту на сході України. Навпаки, Росія відкрито підриває зусилля, спрямовані на сприяння миру, шляхом необґрунтованого переміщення своїх військ, при цьому постійно звинувачуючи Україну і заперечуючи свою причетність до Донбасу», - йдеться в заяві, яка відкрита для підписання.

Парламентарії виражають «серйозну стурбованість збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Російською Федерацією угруповань, зростанням кількості жертв і, особливо, постійним нарощуванням і концентрацією надмірних військових сил в безпосередній близькості до українських кордонів, а також на незаконно анексованому Кримському півострові».

«Все це підриває загальну стабільність і безпеку на нашому континенті», - йдеться в документі.

Парламентарі просять РФ припинити провокації, зупинити блокаду Керченської протоки і почати деескалацію ситуації, а також розвіяти всі занепокоєння, будучи абсолютно прозорою і надаючи інформацію про свою військову діяльність відповідно до механізму зменшення ризиків Віденського документа, як того вимагає Україна.



Підписанти заяви вітають Україну за її непорушну прихильність політичному вирішенню російсько-українського конфлікту і за стриманість, яку демонструють Збройні сили України.

«Ми закликаємо Росію дотримуватися принципів і зобов'язань ОБСЄ, а також духу і букви статутних зобов'язань перед Радою Європи», - підкреслили делегати Асамблеї.

Як також наголошується, зважаючи на постійні заклики вивести російські війська з території України, парламентарії також закликають Росію припинити дезінформаційні провокації і кібератаки, а також нападки в соціальних мережах України.

«Ми, що нижче підписалися, повинні серйозно сприймати провокації Російської Федерації і ескалацію військових дій і посилаємо Росії дуже чіткий сигнал про те, що, в разі відмови, Росію чекатимуть серйозні наслідки, включаючи санкції», - заявили в Асамблеї.

Документ підготовлений і розповсюджений в Асамблеї з ініціативи української делегації та за підтримки членів неформальної групи «Балтік плюс».



Заяву вже підписали парламентарі з національних делегацій України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Швеції, Грузії, Румунії та Азербайджану.