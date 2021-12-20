У відповідь на санкції проти Медведчука, Москва вдарила кібератаками по українських сайтах

17:51 16 березень Київ, Україна

РНБО вдалося попередити низку кібератак на українські сайти з боку російських спецслужб. Дані спроби впровадити віруси в українські програми Національний координаційний центр кібербезпеки пов'язує з введенням санкцій проти Медведчука і Козака.



Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.



З середини лютого Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО фіксував масштабні атаки на українські сайти. Зокрема, були як звичайні DDoS-атаки з метою "покласти" їх потоком однотипних запитів, так і спроби впровадити віруси в програми документообігу.



Однак українській стороні вдалося вчасно виявити загрози і запобігти серйозним наслідкам. За словами заступника секретаря РНБО Сергія Демедюка, атаки пов'язані з санкціями проти Віктора Медведчука і Тараса Козака, а також блокуванням телеканалів останнього.



"Початок низки атак відбувався ніби "по годинах", деякі з них виступали як операції прикриття, щоб відвернути команди реагування", - розповів він.



За його словами, така тактика свідчить про координацію дій під час кібератак. І це є додатковим підтвердженням участі російських спецслужб.



Він також зазначив, що росіяни активно сканують український сегмент Інтернету в пошуках уразливих місць. І після їхнього виявлення запускають шкідливі програми для втручання в роботу систем і мереж.



Нагадаємо, раніше в Службі безпеки заявляли, що в складі російських спецслужб є спецпідрозділи, основною функцією яких є кібератаки проти України. У лютому на двох засіданнях РНБО ввів санкції проти Медведчука і Козака. В результаті припинили ефірне мовлення телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK, а також під управління держави повернули ділянку нафтопродуктопроводу, який експлуатувала пов'язана з Медведчуком компанія.