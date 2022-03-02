Щодо захоплення влади Віктором Януковичем проведуть спецрозслідування

09:25 03 червень Київ, Україна

Присутність в країні колишнього президента України Віктора Януковича не обов'язкова для проведення обвинувальною стороною спеціального досудового розслідування за фактом захоплення ним державної влади.

Про це в четвер, 3 червня, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



Відзначається, що таке рішення суду дає право стороні звинувачення в проведенні досудового розслідування щодо підозрюваного за його відсутності.

"У кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення у вересні - жовтні 2010 року експрезидентом дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як президента України. Вони належали до повноважень законодавчої і виконавчої влади, внаслідок повернення у неконституційний спосіб дії Конституції, в яку законом України "Про внесення змін до Конституції України" були внесені зміни", - йдеться в повідомленні.

Раніше касаційний кримінальний суд в складі Верховного Суду відмовив колишньому президенту Віктору Януковичу в участі в засіданні по відеозв'язку.