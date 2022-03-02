Щодо захоплення влади Віктором Януковичем проведуть спецрозслідування

Присутність в країні колишнього президента України Віктора Януковича не обов'язкова для проведення обвинувальною стороною спеціального досудового розслідування за фактом захоплення ним державної влади.
Про це в четвер, 3 червня, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Відзначається, що таке рішення суду дає право стороні звинувачення в проведенні досудового розслідування щодо підозрюваного за його відсутності.
Відзначається, що таке рішення суду дає право стороні звинувачення в проведенні досудового розслідування щодо підозрюваного за його відсутності.
Раніше касаційний кримінальний суд в складі Верховного Суду відмовив колишньому президенту Віктору Януковичу в участі в засіданні по відеозв'язку.
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