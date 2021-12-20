У ООС за добу здійснено 10 ворожих обстрілів, загинув український боєць

08:49 04 квітень Київ, Україна

Знову в ранковому зведенні штабу ООС сумна новина. З боку противника за добу було здійснено 10 обстрілів наших позицій. При підриві невідомого мінно-вибухового пристрою був смертельно поранений український військовослужбовець. Боєць загинув.

"За минулу добу, 3 квітня, було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ. В районі оперативно-тактичного угруповання Схід недалеко від населеного пункту Піски, російські окупанти відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а недалеко від селища Гнутове - з мінометів 82-го калібру і ручних протитанкових гранатометів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ворог стріляв по позиціях ЗСУ з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем біля Авдіївки, Широкиного і Водяного.

"Недалеко від населеного пункту Шуми стався підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої, в результаті якого бойову травму, несумісну з життям, отримав військовослужбовець Об'єднаних сил", - додали в штабі.

Станом на 7:00 ранку, 4 квітня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, Берлін і Париж зробили заяву щодо Донбасу. Німеччина і Франція стежать за подіями на сході України, а також на російсько-українському кордоні і закликають до стабілізації ситуації.