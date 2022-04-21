До окупованих районів Харківщини не пускають українських волонтерів, їм загрожує розстріл

13:32 21 квітня Київ, Україна

Російські військові повністю ізолюють від України окуповані населені пункти на Харківщині, забороняють евакуацію та не допускають туди волонтерів.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.



Зазначається, що на сьогодні заблоковано всі окуповані населені пункти Великобурлуцького району Харківської області. Виїзд можливий лише на територію росії.



Крім цього, окупанти повністю заборонили доставляти гуманітарні вантажі з контрольованої Україною території.



«Місцеві жителі попереджені про те, що волонтери, які намагаються надати допомогу – розстрілюються. Нещодавно стало відомо про розстріл волонтерів, які їхали із смт Шевченка», – зазначили у розвідці.



Також у районі відсутній мобільний зв'язок. До того ж, багато населених пунктів залишилися без електропостачання. Не працюють банкомати, а продукти продаються за завищеними цінами. Відсутня медична допомога та постачання ліками. Дороги, у тому числі ґрунтові – проходять.