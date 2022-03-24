В Офісі Президента розповіли про законопроєкт щодо КСУ

Сьогодні пресслужба Офісу Президента виклала в мережу коментар представника президента в КСУ Федора Веніславського з приводу висунутого президентом законопроєкту «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». На думку Веніславського, цей законопроєкт повністю відповідає цінностям, закріпленим в Конституції.
Веніславський зазначив, що, в умовах реального конфлікту інтересів, з численними грубими порушеннями законів про КСУ і про запобігання корупції, Конституційний Суд 27 жовтня ухвалив рішення про неконституційність антикорупційного законодавства. У зв'язку з виниклою суттєвою загрозою національній безпеці України глава держави ініціював проєкт політико-правового рішення по перезавантаженню Конституційного Суду.
"В екстраординарних умовах, в яких опинилася держава в результаті прийняття КСУ рішення N 13-р, рішення президента України запропонувати Верховній Раді вирішити кризову ситуацію політико-правовими засобами є абсолютно обґрунтованим і повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією України", - підкреслив представник президента в КС.
Федір Веніславський зазначив, що виконання рішення Конституційного Суду від 27 жовтня призведе до того, що будь-які наступні зміни до антикорупційного законодавства будуть визнані нинішнім складом КС неконституційними, оскільки Суд пов'язаний своєю власною "правовою" позицією, сформульованою у вказаному рішенні.
"КСУ заклав такі юридичні механізми, які фактично дозволяють визнати неконституційними всі рішення про повернення положень антикорупційного законодавства", - зазначив представник президента України в Конституційному Суді.
За його словами, прийняття парламентом, який представляє інтереси всього українського народу, політико-правового рішення, запропонованого президентом, забезпечить відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства і вирішить кризову ситуацію, до якої призвели дії Конституційного Суду.
Нагадаємо, в Україні розгорівся політичний скандал після того, як 27 жовтня на закритому засіданні КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за неправдиве декларування.
Президент Володимир Зеленський зібрав екстрені засідання РНБО і Кабміну, в результаті чого в Раду був поданий терміновий законопроєкт про відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні, який передбачає відставку всього складу КСУ.
Веніславський зазначив, що, в умовах реального конфлікту інтересів, з численними грубими порушеннями законів про КСУ і про запобігання корупції, Конституційний Суд 27 жовтня ухвалив рішення про неконституційність антикорупційного законодавства. У зв'язку з виниклою суттєвою загрозою національній безпеці України глава держави ініціював проєкт політико-правового рішення по перезавантаженню Конституційного Суду.
"В екстраординарних умовах, в яких опинилася держава в результаті прийняття КСУ рішення N 13-р, рішення президента України запропонувати Верховній Раді вирішити кризову ситуацію політико-правовими засобами є абсолютно обґрунтованим і повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією України", - підкреслив представник президента в КС.
Федір Веніславський зазначив, що виконання рішення Конституційного Суду від 27 жовтня призведе до того, що будь-які наступні зміни до антикорупційного законодавства будуть визнані нинішнім складом КС неконституційними, оскільки Суд пов'язаний своєю власною "правовою" позицією, сформульованою у вказаному рішенні.
"КСУ заклав такі юридичні механізми, які фактично дозволяють визнати неконституційними всі рішення про повернення положень антикорупційного законодавства", - зазначив представник президента України в Конституційному Суді.
За його словами, прийняття парламентом, який представляє інтереси всього українського народу, політико-правового рішення, запропонованого президентом, забезпечить відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства і вирішить кризову ситуацію, до якої призвели дії Конституційного Суду.
Нагадаємо, в Україні розгорівся політичний скандал після того, як 27 жовтня на закритому засіданні КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за неправдиве декларування.
Президент Володимир Зеленський зібрав екстрені засідання РНБО і Кабміну, в результаті чого в Раду був поданий терміновий законопроєкт про відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні, який передбачає відставку всього складу КСУ.
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