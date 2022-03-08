В Офісі Президента розповіли деталі переговорів Зеленського і Байдена

06:47 08 червень Київ, Україна

Напередодні зустрічі глав США і Росії відбулася телефонна розмова лідера США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили Кримську платформу, ситуацію на Донбасі і українські реформи.

Крім того, Байден запросив Зеленського відвідати США в липні, повідомляє пресцентр Офісу Президента.

"Володимир Зеленський прийняв запрошення Джо Байдена відвідати США в липні цього року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Байден підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України, а також зазначив лідерство Володимира Зеленського у впровадженні фундаментальних реформ в країні.

"Також президент Сполучених Штатів підкреслив повну підтримку євроатлантичної інтеграції України і важливість надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Він запевнив, що позиція України обов'язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань в НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня" - повідомляє ОП з посиланням на Андрія Єрмака.

Лідери країн обмінялися думками про стратегічну взаємодію України і США напередодні найважливіших самітів "Групи семи" і Північноатлантичного альянсу, а також запланованих зустрічей Байдена з керівництвом Євросоюзу і президентом Російської Федерації.



Зеленський розповів Байдену про ситуацію з безпекою на тимчасово окупованих територіях і вздовж українських кордонів. Він акцентував увагу на тому, що на тимчасово окупованих територіях і поблизу кордону України продовжує спостерігатися висока концентрація російських військ і важкого озброєння, підкресливши, що "так зване відведення російських військ є лише імітацією".



Зі свого боку президент США наголосив на важливості обговорення з президентом України регіональних ризиків у сфері безпеки саме напередодні важливих заходів з питань переговорних форматів з питань безпеки.

"Джо Байден підтримав ініціативу Володимира Зеленського про створення Кримської платформи. Він запевнив, що Сполучені Штати будуть представлені на саміті ініціативи на високому політичному рівні", - вказується в повідомленні.

Президенти також обмінялися думками щодо прогресу України у впровадженні ключових реформ. Зеленський розповів про заплановані кроки в напрямку зменшення впливу олігархів на життя країни. Він зазначив, що зацікавлений у розвитку великого бізнесу в Україні, але без олігархічного втручання в політику і економіку.