В Офісі Президента розповіли деталі переговорів Зеленського і Байдена

Напередодні зустрічі глав США і Росії відбулася телефонна розмова лідера США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили Кримську платформу, ситуацію на Донбасі і українські реформи.
Крім того, Байден запросив Зеленського відвідати США в липні, повідомляє пресцентр Офісу Президента.
Як зазначається, Байден підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України, а також зазначив лідерство Володимира Зеленського у впровадженні фундаментальних реформ в країні.
Лідери країн обмінялися думками про стратегічну взаємодію України і США напередодні найважливіших самітів "Групи семи" і Північноатлантичного альянсу, а також запланованих зустрічей Байдена з керівництвом Євросоюзу і президентом Російської Федерації.
Зеленський розповів Байдену про ситуацію з безпекою на тимчасово окупованих територіях і вздовж українських кордонів. Він акцентував увагу на тому, що на тимчасово окупованих територіях і поблизу кордону України продовжує спостерігатися висока концентрація російських військ і важкого озброєння, підкресливши, що "так зване відведення російських військ є лише імітацією".
Зі свого боку президент США наголосив на важливості обговорення з президентом України регіональних ризиків у сфері безпеки саме напередодні важливих заходів з питань переговорних форматів з питань безпеки.
Президенти також обмінялися думками щодо прогресу України у впровадженні ключових реформ. Зеленський розповів про заплановані кроки в напрямку зменшення впливу олігархів на життя країни. Він зазначив, що зацікавлений у розвитку великого бізнесу в Україні, але без олігархічного втручання в політику і економіку.
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