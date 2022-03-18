В Офісі Президента прокоментували підсумки зустрічі Байдена і Путіна

07:25 17 червня Київ, Україна

Як зазначив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, в ході переговорів президентів США і Росії, Джо Байдена і Володимира Путіна, сторони не прийшли до серйозних домовленостей. Переговори носили "ознайомлювальний характер".

За словами Подоляка, саміт не привів до великих домовленостей і серйозних рішень, а спільна заява двох лідерів щодо стратегічної стабільності свідчить про продовження діалогу між США і РФ з контролю за ядерними озброєннями і недопущення ризиків ядерної війни.

Як вважає радник, Байдену "в повній мірі вдалося реалізувати всі свої наміри і донести свої ключові послання", тоді як Путін виглядав "дещо розгублено і збентежено".

"Це цілком може вказувати на відсутність в обговорюваному порядку денному інтересів Російської Федерації", - поділився думкою Подоляк.

Нагадаємо, напередодні в Женеві відбулася зустріч американського і російського лідерів, за підсумками якої Байден і Путін дали окремі пресконференції.