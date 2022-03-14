В Офісі Президента можуть обговорювати звільнення Авакова

Так чи інакше, але питання про звільнення Арсена Авакова вже давно літає в повітрі. Від деяких джерел з фракції "Слуга народу" стало відомо, що в Офісі Президента можуть підняти торішню постанову Ради про звільнення міністра внутрішніх справ, але зроблять це у вересні, коли почнеться наступна парламентська сесія.

"На осінь вони [Офіс Президента] спробують прибрати Авакова. Схоже, президент вже відчув, що може і сам всім управляти", - заявив один з депутатів.

За його словами, звільнення Авакова прибере "єдину противагу [президенту України Володимиру] Зеленському" і перетворить ОП на одноосібний орган прийняття рішень в державі.

Відзначимо, що за словами близького соратника Зеленського, подальше перебування Авакова в кріслі дійсно обговорюється, але остаточного рішення, звільняти чи залишити міністра, президент не прийняв.

Голова партії "Слуга народу", нардеп Олександр Корнієнко в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 14 червня, заявив, що "цю відставку обговорюють все життя", але конкретних ініціатив в парламент, за винятком минулорічної, не надходило.

На питання, чи загрожує відставка комусь із міністрів, Корнієнко додав: "Давайте до осені вже без метушні. Ми з [главою фракції "Слуга народу" Давидом] Арахамією пообіцяли, що до осені буде все спокійно".

Нагадаємо, що Аваков очолює МВС з лютого 2014 року. Він входив до складів урядів Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля.

У жовтні 2019 року Зеленський заявляв, що в новому уряді у Авакова є випробувальний термін.

Влітку 2020 року в Києві і інших містах України відбулася серія протестів, учасники яких вимагали відставки Авакова. Мітингувальники, зокрема, висловлювали претензії до роботи правоохоронців у розслідуванні справ про вбивства Шеремета та херсонської активістки Катерини Гандзюк, вказували на останні резонансні злочини, які сталися в Україні, зокрема, зґвалтування жінки в Кагарлику Київської області, в якому підозрюють співробітників поліції, критикували реформу поліції.

Тоді нардепи з фракцій "Голос" і "Слуга народу" зареєстрували проєкт постанови про звільнення Авакова.

Чи повинен Арсен Аваков піти у відставку? Ось що думають кияни про міністра внутрішніх справ.