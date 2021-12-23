В ОБСЄ дали Росії рекомендації через військову активність

07:04 15 квітень Київ, Україна

Відмова Російської Федерації від конструктивного діалогу не сприяє зусиллям з деескалації, на цьому тлі країни Євросоюзу зробили заяву, що містить рекомендації для РФ.





Відповідно до



• Російській Федерації вжити заходів щодо деескалації ситуації і почати конструктивний діалог і конструктивні консультації;

• Російській Федерації забезпечити, відповідно до її зобов'язань за Віденським документом, повну прозорість своєї військової діяльності, зокрема, з фундаментальних питань, що стосуються чисельності і структури постійно дислокованих військ у відповідних районах і додаткових перекинутих військ, що беруть участь в бойовій підготовці, і тривалості їхньої дислокації;

• Російській Федерації добровільного забезпечити відвідування, щоб розвіяти побоювання з приводу її військової діяльності, відповідно до положень пункту 18 Віденського документа 2011 року;

• продовжити обговорення цього конкретного питання на ПС-ФБС;

• щоб держави-учасники продовжували регулярно інформувати ФБС, зокрема, про військову діяльність в прикордонних районах. За запитом України відповідно до Віденського документа 2011 року в ОБСЄ було скликано спеціальне засідання Постійної ради і Форуму безпеки співробітництва для обговорення військової активності Росії уздовж кордону з Україною. За його підсумками, країни Європейського Союзу опублікували заяву.Відповідно до документа , Європейський Союз та його держави-члени рекомендують в повній мірі використовувати всі відповідні положення Віденського документа та інших заходів зміцнення довіри і безпеки, зокрема:• Російській Федерації вжити заходів щодо деескалації ситуації і почати конструктивний діалог і конструктивні консультації;• Російській Федерації забезпечити, відповідно до її зобов'язань за Віденським документом, повну прозорість своєї військової діяльності, зокрема, з фундаментальних питань, що стосуються чисельності і структури постійно дислокованих військ у відповідних районах і додаткових перекинутих військ, що беруть участь в бойовій підготовці, і тривалості їхньої дислокації;• Російській Федерації добровільного забезпечити відвідування, щоб розвіяти побоювання з приводу її військової діяльності, відповідно до положень пункту 18 Віденського документа 2011 року;• продовжити обговорення цього конкретного питання на ПС-ФБС;• щоб держави-учасники продовжували регулярно інформувати ФБС, зокрема, про військову діяльність в прикордонних районах.

Заяву з рекомендаціями було зроблено від імені всіх 27 країн-членів ЄС. Крім того, до неї приєдналися ще 8 країн: Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Грузія, Андорра і Сан-Марино.

США в свою чергу також опублікували заяву , підкресливши, зокрема, що відмова Росії надати достатню інформацію про незвичайні військові пересування поблизу кордону з Україною і в окупованому Росією Криму несумісна з буквою і духом Віденського документа, який був прийнятий 57 державами-учасницями ОБСЄ, включаючи саму Росію.

"Україна не дарма стурбована цією діяльністю. І в 2008, і в 2014 році Росія сконцентрувала свої сили аналогічним чином, перш ніж почати військові операції проти Грузії, а потім і України", - відзначили американські дипломати.

Згідно з наявною у США інформацією, отриманою з доступних джерел, зараз у Росії на кордоні з Україною розміщено більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

"Росія перекинула 15-25 тисяч військовослужбовців до Криму або ближче до українського кордону. До цієї кількості входять піхота, танкові батальйони, вертольоти, засоби ППО... У Криму, за нашими оцінками, чисельність військовослужбовців Росії становить 31 500 осіб, а також розгорнуті сучасні системи протиповітряної оборони, такі як С-400, винищувачі і крилаті ракети берегової оборони", - повідомили дипломати.

Також США при ОБСЄ заявили, що Україна не зробила жодного кроку, який можна було б розглядати як провокацію такої реакції.