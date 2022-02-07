В ніч з 18 на 19 травня відбувся перший півфінал Євробачення -2021. Україна пройшла у фінал

06:49 19 травень Київ, Україна

Сьогодні вночі стартував перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення - 2021. Українська група "Go_A" вийшла в фінал, який пройде 22 травня.

У ньому взяли участь 16 команд, які представляли: Литву, Словенію, Росію, Швецію, Австралію, Північну Македонію, Ірландію, Кіпр, Норвегію, Хорватію, Бельгію, Ізраїль, Румунію, Азербайджан, Україну і Мальту.



З них у фінал пройшли лише 10 країн: Україна, Бельгія, Швеція, Кіпр, Литва, Росія, Мальта, Азербайджан, Ізраїль, Норвегія.



Україну представляла група Go_A з піснею Shum. Представники нашої країни виступили у півфіналі під 15 номером.



Першими свій виступ показали одні з фаворитів - представники Литви - група The Roop з піснею Discoteque. Росіянка Manizha ("Russian Woman") заспівала третьою, а завершила виступ співачка з Мальти Destiny ("Je Me Casse"), якій букмекери пророкували місце в першій трійці.



Другий півфінал Євробачення відбудеться 20 травня, а фінал - 22 травня.



Нагадаємо, пісенний конкурс Євробачення в 2021 році приймають Нідерланди. Таке рішення Європейський мовний союз (EBU) прийняв після перемоги представника країни Дункана Лоуренса з піснею Arcade на конкурсі в 2019 році.



Після відмови Вірменії брати участь в конкурсі і виключення Білорусі, загальна кількість країн-учасниць скоротилася до 39.