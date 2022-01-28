У Непалі проливні дощі викликали зсуви: загинули 10 осіб, 21 пропала безвісти

Неподалік від кордону з Тибетським регіоном Китаю, в Барахбісі, за 100 км на схід від Катманду, зсув забрав життя десяти осіб, і 21 пропала безвісти, повідомив урядовець Непалу Мурарі Васті.
За його словами, двоє інших загинули в результаті зсуву в Баглунзі на північному заході країни.
Рятувальники розповіли, що обидва зсуви обрушилися на села ще до світанку, і люди не могли врятуватися.
Пошуки зниклих безвісти тривають.
В цілому, в результаті зсувів і раптових повеней в сезон дощів в Непалі з червня по вересень загинули 314 людей. Щонайменше 111 людей зникли безвісти та 160 отримали поранення.
За його словами, двоє інших загинули в результаті зсуву в Баглунзі на північному заході країни.
Рятувальники розповіли, що обидва зсуви обрушилися на села ще до світанку, і люди не могли врятуватися.
Пошуки зниклих безвісти тривають.
В цілому, в результаті зсувів і раптових повеней в сезон дощів в Непалі з червня по вересень загинули 314 людей. Щонайменше 111 людей зникли безвісти та 160 отримали поранення.
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