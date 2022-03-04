У НАТО немає консенсусу з приводу надання Україні ПДЧ

17:55 07 червень Київ, Україна

На саміті НАТО, який пройде в червні, не приймуть рішення про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) , оскільки немає загальної згоди з цього питання.

Про це в понеділок, 7 червня, заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане.

"НАТО - організація, заснована на консенсусі. З цього питання консенсусу поки немає", - сказав він.

Разом з тим, в заяві за підсумками саміту НАТО підтвердить, що Україна і Грузія мають перспективу членства в Альянсі.

"Офіційна відповідь - це те, що політика відкритих дверей незмінна. Наші лідери на саміті підтвердять цю політику", - сказав Джоане.

Він закликав Україну не розчаровуватися через це і навів приклад своєї країни - Румунії.

"На початку не всі підтримували членство Румунії в НАТО. І був саміт в 90-х, коли ми не отримали запрошення в НАТО, на яке сподівалися. Тоді у нас була велика проблема в комунікації з населенням з цього приводу. Але, як бачите, це змінилося, і зараз я говорю з вами як представник НАТО", - розповів він.