У Нафтогазі змінили Коболєва на Вітренка

16:16 28 квітень Київ, Україна

Під час сьогоднішнього засідання загальних зборів акціонерів компанії Нафтогаз України, був змінений глава компанії. Андрія Коболєва замінили на Юрія Вітренка.

Про це повідомляє пресслужба уряду.



На засіданні було розглянуто звіт про діяльність компанії за 2020 рік, в якому вона отримала 19 млрд грн збитку. При цьому фінплан компанії передбачав 11,5 млрд прибутку, відзначають в Кабміні.



"За результатами засідання загальних зборів акціонерів робота Наглядової ради та правління НАК Нафтогаз України в 2020 році визнана незадовільною", - йдеться в повідомленні.



Таким чином, з 28 квітня припиняються повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК, представників держави в Наглядовій раді компанії, а також голови правління Андрія Коболєва.



"Незалежні члени і представники держави в Наглядовій раді компанії продовжать здійснювати свої повноваження до обрання і визначення нових представників", - сказано в повідомленні.



Також прийнято рішення про призначення з 29 квітня главою компанії Юрія Вітренка, який раніше обіймав посаду виконавчого директора НАК.

"Перед новим керівником компанії поставлене завдання щодо системного збільшення видобутку українського газу, а також сприяння у формуванні повноцінного і справедливого ринку газу в Україні", - повідомили в Кабміні.

Тимчасовим виконувачем обов'язків міністра енергетики замість Вітренка був призначений його заступник Юрій Бойко.