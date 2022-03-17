У Нацбанку попередили про нові схеми шахрайства

Найпоширенішим видом обману є телефонне шахрайство, зловмисники постійно вигадують нові схеми, українцям необхідно бути напоготові і дотримуватися простих правил, щоб не стати жертвами аферистів.
Про це розповіли представники пресслужби НБУ на своїй сторінці в Facebook.
У регуляторі підкреслили, що найчастіше зловмисники домагаються, щоб їм перерахували гроші або передали дані банківської картки.Існує кілька схем обману громадян. Наприклад, виграш авто. Потенційній "жертві" приходить SMS-повідомлення про перемогу. Якщо "переможець" передзвонює за вказаним телефоном, йому пропонують оплатити податок у розмірі 1% від вартості призу. Для переконливості шахраї навіть можуть створити сайт з інформацією про "акції" і відгуками попередніх переможців
У Нацбанку закликали не вірити в "чудовий виграш" і дотримуватися в спілкуванні зі зловмисниками наступних правил:
- завершити розмову, а також ігнорувати подібні SMS;
- нікому не переказувати кошти і не повідомляти персональні дані або реквізити карток;
- варто пам'ятати, що податки не перераховує одержувач виграшу, оплату завжди здійснює оператор акції.
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