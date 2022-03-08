У МВС розповіли про нові правила в'їзду в Україну

20:03 08 червень Київ, Україна

Щоб уникнути двотижневої самоізоляції, іноземці та особи без громадянства зобов'язані надати певні документи.



Про це повідомляє пресслужба МВС

Іноземці або особи без громадянства (в тому числі з посвідкою на проживання в Україні), щоб не йти на самоізоляцію, повинні мати один з таких документів:

негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до перетину кордону;

негативний експрес-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до перетину кордону;

підтвердження про повну імунізацію від коронавірусу вакцинами, схваленими ВООЗ (англійською мовою або з перекладом на англійську).

Іноземці та люди без громадянства зможуть перетнути кордон України, якщо у них також буде страховий поліс (свідоцтво, сертифікат), який покриває витрати на лікування COVID-19 і обсервацію, який діє весь час перебування в Україні.



Без тесту і документа про вакцинацію і/або страхового поліса в Україну не пустять, уточнили в МВС. Дітям до 12 років довідки про тестування і вакцинацію не потрібні.



Кабінет Міністрів своєю постановою від 2 червня пом'якшив карантин в Україні. Тепер дозволено проводити масові заходи, спортивні заходи при заповнюванні двох третин місць, кафе і ресторани можуть працювати цілодобово і так далі.