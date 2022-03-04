У МОЗ дозволили приватним клінікам почати вакцинацію від коронавірусу

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Щоб прискорити процес імунізації українців від коронавірусу, до вакцинації залучать більше медичних установ. МОЗ дозволив комунальним і приватним клінікам почати вакцинацію від COVID - для цього вони повинні створити мобільну бригаду або пункт щеплення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в п'ятницю, 4 червня.