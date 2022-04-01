У МОЗ розповіли, коли Україна почне виробництво COVID-вакцин

16:38 05 липня Київ, Україна

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін оцінив терміни для початку виробництва вакцин від коронавірусу в Україні.

"Є кілька домовленостей про різні типи вакцини, є зацікавленість з боку іноземних партнерів локалізувати виробництво в Україні. Найближчим часом ми отримаємо інформацію вже про фактичну локалізацію", - зазначив він.

За його словами, найшвидшим варіантом локалізації може бути виробництво інактивованої вакцини, такої як CoronaVac або Comirnaty (Pfizer), оскільки тут технологічний цикл є відносно простим.

"До кінця цього року ми вже матимемо шорт-лист структур або фармкомпаній, які готові локалізувати або навіть завершили процес перебудови своїх технологічних ліній", - зазначив Кузін.

У той самий час існує проблема з вимогою про прекваліфікацію ВООЗ, яка стосується не тільки самої вакцини, але і майданчика, де вона повинна виготовлятися. На сьогодні українські компанії, які ніколи не працювали на експорт, не мають такої прекваліфікації.