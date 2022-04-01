У МОЗ розповіли, коли Україна почне виробництво COVID-вакцин
16:38 05 липня Київ, Україна
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін оцінив терміни для початку виробництва вакцин від коронавірусу в Україні.
"Є кілька домовленостей про різні типи вакцини, є зацікавленість з боку іноземних партнерів локалізувати виробництво в Україні. Найближчим часом ми отримаємо інформацію вже про фактичну локалізацію", - зазначив він.
За його словами, найшвидшим варіантом локалізації може бути виробництво інактивованої вакцини, такої як CoronaVac або Comirnaty (Pfizer), оскільки тут технологічний цикл є відносно простим.
"До кінця цього року ми вже матимемо шорт-лист структур або фармкомпаній, які готові локалізувати або навіть завершили процес перебудови своїх технологічних ліній", - зазначив Кузін.
У той самий час існує проблема з вимогою про прекваліфікацію ВООЗ, яка стосується не тільки самої вакцини, але і майданчика, де вона повинна виготовлятися. На сьогодні українські компанії, які ніколи не працювали на експорт, не мають такої прекваліфікації.
"Це питання до одного року. Однак зараз ті компанії, які думають або вже перейшли до обговорення або запуску процесу локалізації, працюють разом з ВООЗ, консультуються, щоб цей майданчик був максимально швидко прекваліфікований", - додав головний санлікар.
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