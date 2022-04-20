У Москві запропонували очну зустріч в Мінську для наступної зустрічі ТКГ

20:42 21 липня Київ, Україна

Пропозиція Росії схожа на жарт або знущання. Представник РФ Борис Гризлов запропонував як місце для переговорів ТКГ білоруську столицю. У Києві здивувалися і відмовилися.

Про це в середу, 21 липня, повідомив представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі по Донбасу Сергій Гармаш в Facebook.

"Гризлов "несподівано" запропонував провести наступне засідання ТКГ, вже в очному режимі, в Мінську... Дивна пропозиція на тлі лідерства РФ в Європі за кількістю заражень коронавірусом. А Мінськ з Москвою зараз так тісно переплелися, що можна тільки уявити кількість нових і старих російських штамів цієї зарази в Білорусі... Звичайно, ми не готові ризикувати своїм здоров'ям. Як, до речі, не загорілися таким бажанням і представники ОБСЄ", - написав Гармаш.

За його словами, наступне засідання ТКГ 26 серпня проведе вже новий спецпредставник головуючого в ОБСЄ в Україні, громадянин Фінляндії Мікко Кіннунен.



"Сьогодні посол Хайді Грау попрощалася з учасниками консультацій і представила свого змінника", - повідомив Гармаш, додавши, що він приступить до виконання обов'язків з 1 серпня.