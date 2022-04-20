У Москві запропонували очну зустріч в Мінську для наступної зустрічі ТКГ

Пропозиція Росії схожа на жарт або знущання. Представник РФ Борис Гризлов запропонував як місце для переговорів ТКГ білоруську столицю. У Києві здивувалися і відмовилися.
Про це в середу, 21 липня, повідомив представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі по Донбасу Сергій Гармаш в Facebook.
За його словами, наступне засідання ТКГ 26 серпня проведе вже новий спецпредставник головуючого в ОБСЄ в Україні, громадянин Фінляндії Мікко Кіннунен.
"Сьогодні посол Хайді Грау попрощалася з учасниками консультацій і представила свого змінника", - повідомив Гармаш, додавши, що він приступить до виконання обов'язків з 1 серпня.
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