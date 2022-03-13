У світі збільшилася кількість оперативно розгорнутих боєголовок

Сьогодні, 14 червня, була опублікована доповідь Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI), в якій йдеться про те, що на тлі загального зменшення кількості ядерних боєголовок в 2020 році, ядерні держави збільшили кількість оперативно розгорнутих озброєнь.
Так, на початку 2021 року зафіксовано зниження загальної кількості ядерних боєголовок, які мають ядерні держави.
При цьому кількість ядерних боєголовок, розгорнутих з оперативними силами, зросла з 3720 в минулому році до 3825 на цей момент.
Підкреслюється, що близько двох тисяч розгорнутих боєголовок, майже всі з яких належать Росії або США, знаходилися в стані підвищеної бойової готовності.
Незважаючи на те, що обидві країни продовжували скорочувати свій ядерний арсенал, у кожної на початок року було приблизно на 50 розгорнутих боєголовок більше, ніж роком раніше.
Згідно з доповіддю, Росія збільшила свій сукупний ядерний арсенал приблизно на 180 боєголовок, головним чином, шляхом розгортання більшої кількості міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування з боєголовками, що розділяються, і балістичних ракет морського базування.
Разом РФ і США мають більше 90% світової ядерної зброї і мають великі і дорогі програми по заміні і модернізації своїх озброєнь, ракетних і авіаційних систем доставки і виробничих потужностей.
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