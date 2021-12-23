У МОЗ зафіксували зниження рівня ковід-госпіталізацій

13:20 21 квітень Київ, Україна

В Україні помітно нормалізувалися показники госпіталізації інфікованих коронавірусом. На ранок 21 квітня, показники ковід-госпіталізації, які відповідають нормі, зафіксовані в семи регіонах.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.



Так, в нормі цей показник знаходиться в Закарпатській (36,6 при нормі 60 на 100 тисяч населення), Кіровоградській (51,4), Львівській (53,6), Тернопільській (55,2), Чернівецькій (58,1) і Херсонській (58,3) областях.



Найгірша ситуація з госпіталізацією в Хмельницькій області (111,8). В Києві рівень госпіталізацій складає 71,3.



При цьому в дев'яти регіонах перевищено рівень заповнювання лікарняних ліжок з киснем - в Києві (72,7% при нормі 65%), Одеській (70,4%), Львівській (69,2%), Донецькій (69%), Сумській (68%), Хмельницькій (67,5%), Харківській (67,3%), Київській (66,3%) і Миколаївській (65,9%), областях.