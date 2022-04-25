У МОЗ повідомили про терміни введення жорсткого карантину

09:56 28 листопада Київ, Україна

Через різке зростання захворюваності на коронавірус в Україні створилася ситуація, коли може знадобитися введення більш жорстких карантинних заходів, аж до оголошення локдауну, тобто повної ізоляції. В який момент це може статися, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, на наступному тижні, з 30 листопада, локдаун в Україні точно не буде вводитися.

"На наступному тижні точно ніхто не буде його вводити. Ми розглядаємо різні варіанти розвитку подій, але в будь-якому випадку ми за сім-десять днів зробимо відповідне повідомлення з чітким переліком обмежень, якщо нам необхідно буде вводити жорсткі карантинні заходи", - зазначив Степанов.

Разом з тим він підкреслив, що заповнюваність ліжко-місць в лікарнях на сьогодні складає трохи менше 50%.

Відзначимо, і в Офісі Президента, і в Кабміні одностайні в тому, що рішення про те, чи вводити локдаун чи ні приймуть після аналізу трьох вихідних на карантині.

У будь-якому випадку, про введення жорсткого карантину попередять не пізніше, ніж за тиждень.

У Кабміні допускають введення локдауну на зимові свята.