У МОЗ повідомили про терміни введення жорсткого карантину

Через різке зростання захворюваності на коронавірус в Україні створилася ситуація, коли може знадобитися введення більш жорстких карантинних заходів, аж до оголошення локдауну, тобто повної ізоляції. В який момент це може статися, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, на наступному тижні, з 30 листопада, локдаун в Україні точно не буде вводитися.
Разом з тим він підкреслив, що заповнюваність ліжко-місць в лікарнях на сьогодні складає трохи менше 50%.
Відзначимо, і в Офісі Президента, і в Кабміні одностайні в тому, що рішення про те, чи вводити локдаун чи ні приймуть після аналізу трьох вихідних на карантині.
У будь-якому випадку, про введення жорсткого карантину попередять не пізніше, ніж за тиждень.
У Кабміні допускають введення локдауну на зимові свята.
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