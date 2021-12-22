У МОЗ розповіли про склад ковід-вакцин

МОЗ оприлюднив повний склад ковід-вакцин, які використовуються на території України. За більш детальною інформацією про вплив на організм тієї чи іншої складової варто звернутися до сімейного лікаря.
Про це пресслужба МОЗ повідомила у вівторок, 13 квітня.
Відзначається, що склад потрібно знати, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення.
"Важливо знати склад, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення. Якщо ви підозрюєте, що у вас може бути алергічна реакція, обов'язково зверніться до сімейного лікаря або терапевта у найближчу лікарню", - пояснюють в міністерстві.
Зараз в Україні вже використовують вакцину Covieshield/AstraZeneca і очікують вакцину AstraZeneca південнокорейського виробника SK Bioscience, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Склад вакцин проти COVID-19 залежить від технології, яка використовувалася для їхньої розробки. Однак вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад.
Відзначається, що склад потрібно знати, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення.
"Важливо знати склад, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення. Якщо ви підозрюєте, що у вас може бути алергічна реакція, обов'язково зверніться до сімейного лікаря або терапевта у найближчу лікарню", - пояснюють в міністерстві.
Зараз в Україні вже використовують вакцину Covieshield/AstraZeneca і очікують вакцину AstraZeneca південнокорейського виробника SK Bioscience, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Склад вакцин проти COVID-19 залежить від технології, яка використовувалася для їхньої розробки. Однак вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад.
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