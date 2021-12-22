У МОЗ розповіли про склад ковід-вакцин

16:22 13 квітень Київ, Україна

МОЗ оприлюднив повний склад ковід-вакцин, які використовуються на території України. За більш детальною інформацією про вплив на організм тієї чи іншої складової варто звернутися до сімейного лікаря.
 
Про це пресслужба МОЗ повідомила у вівторок, 13 квітня.

Відзначається, що склад потрібно знати, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення.

"Важливо знати склад, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення. Якщо ви підозрюєте, що у вас може бути алергічна реакція, обов'язково зверніться до сімейного лікаря або терапевта у найближчу лікарню", - пояснюють в міністерстві.

Зараз в Україні вже використовують вакцину Covieshield/AstraZeneca і очікують вакцину AstraZeneca південнокорейського виробника SK Bioscience, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Склад вакцин проти COVID-19 залежить від технології, яка використовувалася для їхньої розробки. Однак вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад.
 
Фото: Состав ковид-вакцин 01
Фото: Состав ковид-вакцин 02
Фото: Состав ковид-вакцин 03