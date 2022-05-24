У МОЗ підбили підсумки пілотного проєкту по трансплантаціях

15:14 21 грудня Киев, Украина

Заступник міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко розповів про успіхи пілотного проєкту трансплантацій в Україні.

"Перш за все хочу відзначити, що сьогодні, 21 грудня, рівно рік, як було прийнято останні зміни в закон України про застосування трансплантацій анатомічних матеріалів людини... Якщо говорити за показниками, які ми отримали, і тут мова йде про власне проведені трансплантації, то за рік було проведено 7 трансплантацій серця, 19 трансплантацій печінки, 91 трансплантацію нирки. також було проведено 138 трансплантацій кісткового мозку, з них було також проведено 4 неспоріднені - алогенні, 10 гапло і 8 родинні. Решта - це були аутологічні трансплантації кісткового мозку", - сказав Ігор Іващенко.

Він зазначив, що реалізація змін в системі трансплантацій проходила по пілотному проєкту, який передбачав виплати МОЗ за проведення трансплантацій.

"На початку пілотного проєкту до переліку закладів входило 12 закладів, на цей момент ми маємо вже 24 заклади, а також отримали заявки від ще 14 установ охорони здоров'я про включення в цей пілотний проєкт... Коли ми говоримо про перспективи нашого пілотного проєкту, то звичайно треба говорити про фінансування", - сказав чиновник.

Так, він подякував за підтримку бюджетного запиту щодо пілотного проєкту на 2021 рік.