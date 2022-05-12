У Мінспорту розповіли про заміну головних тренерів збірної України

10:45 09 серпня Київ, Україна

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, чому необхідно змінити тренерський склад збірної України.

Про це повідомляє Суспільне спорт.



На думку Гутцайта, зміна головних тренерів збірної допоможе показати українським спортсменам кращі результати на Олімпіаді в Парижі, яка відбудеться в 2024 році.



Як відомо, Олімпіаду в Токіо Україна завершила з 19 медалями - дванадцять "бронзових", шість "срібних" та одна "золота".



Міністр назвав кількість медалей збірної на Олімпіаді-2020 успіхом, але також звернув увагу на те, що не всім українським спортсменам вдалося створити конкуренцію світовим лідерам.



Гутцайт запевнив, що буде аналізувати кожен вид спорту окремо і обговорюватиме план розвитку та необхідних змін з представниками федерацій.



За його словами, держава надала максимальну підтримку спортсменам і свою частину роботи виконала.

"Сто відсотків будемо міняти головних тренерів, збиратися з федераціями, дивитися їхні плани на майбутнє. Тому що в 2024 році в Парижі нам потрібно, щоб не тільки перемагали одні види спорту, а й додалися ті, у кого є історія на Олімпійських іграх. Всі тренери повинні знати, що вони повинні відповідати за виступ своїх спортсменів", - зазначив Гутцайт.

Міністр спорту також розповів, що міністерство розглядає перехід на клубну систему і вже розробило відповідний законопроєкт:



"Зараз будуть приватні та державні клуби. А ми вже будемо бачити, хто краще працює і що потрібно ще зробити", - підсумував Гутцайт.